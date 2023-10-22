الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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ميقاتي يبحث مع أبو الغيط تطورات الوضع في لبنان

منذ 12 دقيقة
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي - أرشيفية

أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي - أرشيفية

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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي وضعه في أجواء “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت أمس السبت في العاصمة المصرية.

هذا وتم البحث في التطورات الراهنة والوضع في لبنان، إضافة إلى المساعي الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزّة.

كان ميقاتي قد أكّد أمام زواره في وقت سابق اليوم، أنّ “الاتصالات الدبلوماسية التي نقوم بها دوليًا وعربيًا واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديدًا، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان”.

أضاف: “كذلك فإن التدابير المتخذة في المطار ومن قبل “شركة طيران الشرق الأوسط” هي أيضًا من باب الوقاية والحذر، والاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر، ولم نتلق أي معطيات تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار، وبإذن الله ستكون التدابير الاستثنائية لفترة وجيزة ليعود بعدها الوضع إلى طبيعته”.

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