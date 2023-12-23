السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
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ميقاتي يتابع موضوع العاصفة مع المعنيين

منذ ساعة واحدة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزارات والادارات المعنية موضوع العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان والمعالجات القائمة للحد من اضرارها. وإطمأن الى ان لا اضرار بشرية جراء العاصفة وأن كل الخطوات الميدانية المطلوبة هي قيد المتابعة.

وأجرى في هذا الصدد اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لمتابعة موضوع الاوتوسترادات والطرق التي غرقت بالمياه، اضافة الى جهوزية فرق الوزارة لفتح الطرق الجبلية المقطوعة بالثلوج.

كما اجرى اتصالا بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي واطلع منه على جهوزية البلديات في مختلف المناطق للتدخل حيث يلزم وفتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين.

كذلك، اجرى اتصالين بكل من محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، وطلب ارسال جرافات بشكل عاجل لمعالجة الوضع الطارئ عند مصب نهر بيروت.

واجرى اتصالا بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، منوها بالجهود التي قام بها عناصر الدفاع المدني منذ ليل أمس لانقاذ المواطنين على الطرق التي تكونت فيها برك المياه.

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