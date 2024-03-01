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ميقاتي يجتمع مع سفراء "الخماسية" في السرايا

منذ 14 ثانية
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السرايا، مع سفراء "اللجنة الخماسية العربية الدولية"

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السرايا، مع سفراء "اللجنة الخماسية العربية الدولية"

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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السرايا، سفراء “اللجنة الخماسية العربية الدولية” وهم: سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، سفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.

وأكّد السفير المصري أنّ “هناك توافقاً وانسجاماً بشكل عام بين أعضاء “الخماسية” والهدف موحّد”.

كما كان هناك اتّفاق خلال لقاء ميقاتي وسفراء “الخماسيّة” على أنّ ما يحصل في الجنوب يجب أن يكون محفّزاً للوصول الى انتخاب رئيس.

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