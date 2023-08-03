ميقاتي يحذر: لا دواء ولا رواتب في لبنان مع نهاية هذا الشهر!

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أنه مع نهاية هذا الشهر لن يستطيع لبنان تأمين لا الدواء ولا الرواتب، لافتاً إلى “ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ ‏صلاحيات أحد”.‏

وأشار ميقاتي أمس الأربعاء إلى أن “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب ‏وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد”.‏

ولفت ميقاتي إلى أنه اتصل بنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صباحاً، ‏قائلًا: “نحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا ‏البلد وتحقيق الاستقرار فيه”.‏‏

تحذيرات ميقاتي جاءت خلال زيارته أمس إلى الديمان للقاء البطريرك الراعي، حيث اقترح الدعوة لعقد لقاء بين الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الـ11 صباحًا في الديمان مؤكداً أن الجميع يعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة وينادي لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات.

وقال رئيس الحكومة: “الأمور التي تجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرقنا وكل المواضيع المطروحة تهمّ جميع اللبنانيين من دون استثناء”، وأشار ميقاتي إلى أنّه “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد”.