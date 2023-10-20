ميقاتي يدعو لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بعد ظهر اليوم في السرايا وعرض معها الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

شارك في اللقاء السفير المعيّن لجمهورية المانيا الاتحادية في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد والوفد المرافق.

وعن الجانب اللبناني المستشارون الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

في خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة” أننا نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب”، داعيا” الى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان ووقف اطلاق النار في غرة”.

بدورها الوزيرة الألمانية نبهت الى ضرورة تلافي الحسابات الخاطئة وإبقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر المستطاع.

وكان ميقاتي قد التقى اليوم الجمعة مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي ووفد ضم رؤساء بلديات المنطقة في السرايا الحكومية.

وتناول البحث الوضع الأمني في المنطقة ومعاناة الأهالي جراء العدوان الإسرائيلي على القرى والبلدات، إضافة الى بعض المطالب الخدماتية الملحة.

ونوه ميقاتي، بـ”صمود الأهالي في أرضهم رغم كل الصعوبات التي يعانون منها”، مشدداً على ان “الحكومة تقوم بكل الاتصالات الديبلوماسية والسياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة ووقف العدوان الإسرائيلي، وبالتوازي فإنها تقوم بإعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول أي مستجدات”.

وأمل في “أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف العدوان على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية”.