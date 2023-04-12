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ميقاتي يرأس اجتماع في السراي.. اليكم تفاصيله

منذ 3 دقائق
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام”، في هذه الاثناء في السرايا.

يشارك في الاجتماع كل من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب السابق عبد الرحيم مراد. كما اجتمع مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

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