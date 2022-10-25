الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 ﻫ - 25 أكتوبر 2022 |
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ميقاتي يردّ على باسيل... إليكم التفاصيل

منذ 41 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يأسف دولة الرئيس نجيب ميقاتي للكلام الانفعالي الذي صدر عن رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل، في لحظة سياسية دقيقة تحتاج الى التعاون بين الجميع، لا الى إطلاق الاتهامات والمواقف جزافا، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز.

يعتبر دولة الرئيس أن الانسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الأخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين اعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الامور مجددا في اطارها الديموقراطي الطبيعي، ليس الا.

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