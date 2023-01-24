الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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ميقاتي يرد على باسيل: يثبت حقيقة نظرته التمييزية بين المسيحيين

منذ 39 دقيقة
نجيب ميقاتي وجبران باسيل

نجيب ميقاتي وجبران باسيل

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يستغرب دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يكون قال عبارة “ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي”، خلال اللقاء الذي جمعهما بعد اول جلسة لمجلس الوزراء.

ويجدد دولة الرئيس التأكيد ان باسيل قال هذه العبارة، وان مواقفه الاعلامية المتكررة التي تطعن بشرعية جلسات الحكومة، ومنها بيانه الاخير بالذات، رغم مشاركة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا فيها، يثبت حقيقة نظرته التمييزية بين المسيحيين، فاقتضى التوضيح.

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