ميقاتي يشارك في أعمال الدورة الـ 77 للأمم المتحدة في نيويورك

يشارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أعمال الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة التي بدأت اليوم في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

ويرأس ميقاتي وفد لبنان الذي يضمّ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة أمال مدللي، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غدي خوري والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

هذا وكان ميقاتي قد توجه الى بريطانيا الاثنين 19 سبتمبر\ايلول 2022 لتمثيل لبنان في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية.

وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات في القاء نظرة الوداع على نعش الملكة الاثنين في قاعة ويستمنستر.

كما دوّن الرئيس ميقاتي في سجل التعازي الكلمة الآتية: “باسمي وباسم الشعب اللبناني، ومع الملايين في كل أنحاء العالم، نحيي ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزًا للإخلاص والالتزام الوطنيين للمملكة المتحدة، نعرب عن خالص تعازينا لجلالة الملك تشارلز الثالث ولعقيلته جلالة الملكة ولجميع أفراد العائلة المالكة”.

ومساء الاثنين 19 سبتمبر\ايلول شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته في حفل الاستقبال الرسمي الذي اقامه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.