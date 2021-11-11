ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء المؤسسات المتضررة من الانفجار

أطلق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل، عصر اليوم في السراي الكبير، بهدف دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت”.

وقال: “أغتنمها مناسبة لأوكد مجددا، من هذا المكان الذي له رمزيته الخاصة، مع ما يحمله من وجع ومن أمل، أنني باقٍ إلى جانب كل أبناء لبنان، في بيروت وكل مدينة وقرية عزيزة، معا سننقذ ما يمكننا إنقاذه. معا سنعيد بناء ما تهدّم. معا سنعيد لبنان أجمل مما كان”.

وأضاف ميقاتي: “معا ومع أشقائنا العرب، الذين لا غنى لنا عنهم، ومع أصدقائنا، الذين يدعموننا ويمدّون لنا يد المساعدة، سنعيد هذا اللبنان الذي نحب، ومن اجله ترخص التضحيات، إلى خارطة الدول المتقدمة، والى لعب دوره الرسالي والحضاري”.

وأشار إلى أن “لمشروع الذي يدعمه البنك الدولي بتمويل من عدد من الدول يقدم منحا لاكثر من ٤٣٠٠ مؤسسة متضررة، على ان تقدم الطلبات عبر شركة “كفالات”.