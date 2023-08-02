ميقاتي يكشف عن "جلسة وزاريّة في الديمان": للعمل كيد واحدة لإنقاذ البلد

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارة قام بها صباح اليوم الأربعاء، إلى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، “ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد”.

وأضاف ميقاتي: “تحدّثت مع الراعي وكان هناك اقتراح أن ندعو لجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الـ11 صباحًا في الديمان”، وتابع: “نحن نعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة وننادي لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات”.

وقال رئيس الحكومة: “الأمور التي تجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرقنا وكل المواضيع المطروحة تهمّ جميع اللبنانيين من دون استثناء”، وأشار ميقاتي إلى أنّه “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد”.

ولفت ميقاتي إلى أنه اتصل بنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صباحًت، قائلًا: “نحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة، وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الإستقرار فيه”.

ورافق الرئيس ميقاتي وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، وزيرة للتنمية الادارية نجلا رياشي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الثقافة محمد وسام المرتضى، الرياضة جورج كلاس، والوزير السابق نقولا نحاس ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.