الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يكشف عن "جلسة وزاريّة في الديمان": للعمل كيد واحدة لإنقاذ البلد

منذ ساعتين
البطريرك الراعي والرئيس نجيب ميقاتي

البطريرك الراعي والرئيس نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارة قام بها صباح اليوم الأربعاء، إلى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، “ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد”.

وأضاف ميقاتي: “تحدّثت مع الراعي وكان هناك اقتراح أن ندعو لجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الـ11 صباحًا في الديمان”، وتابع: “نحن نعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة وننادي لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات”.

وقال رئيس الحكومة: “الأمور التي تجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرقنا وكل المواضيع المطروحة تهمّ جميع اللبنانيين من دون استثناء”، وأشار ميقاتي إلى أنّه “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد”.

ولفت ميقاتي إلى أنه اتصل بنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صباحًت، قائلًا: “نحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة، وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الإستقرار فيه”.

ورافق الرئيس ميقاتي وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، وزيرة للتنمية الادارية نجلا رياشي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الثقافة محمد وسام المرتضى، الرياضة جورج كلاس، والوزير السابق نقولا نحاس ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

    المزيد من أخبار لبنان

    محافظ بيروت مروان عبود
    مذكرة لمحافظ بيروت في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت
    اجتماع المطارنة الموارنة
    المطارنة الموارنة: لتحقيق دوليّ في انفجار المرفأ.. ووضع حدّ نهائيّ لتفلت السلاح
    نفايات بلاستكية على الشاطئ
    وزارة البيئة: أكثر من 82% من النفايات البحرية نشأت من مصادر برية

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    إيكونيميست: "رياض سلامة" أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم يتقاعد
    وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي
    نتائج "التّرمينال" صدرت... كم بلغت نسبة النّجاح؟
    اعتداء جنسي
    جريمة تهز العالم.. اعتدى جنسيًّا على 91 طفلة!