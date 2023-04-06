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ميقاتي ينفي خبراً متداولاً يتعلق بكازينو لبنان

منذ 8 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

“ينفي دولة الرئيس الخبر المتداول عن أنه أعطى توجيهاته بعدم تجميد العمل في “منصة الاونلاين” خلافاً لما ورد في الكتاب المرسل من قبله والذي كان قد طلب فيه تعليق العمل بتلزيم أعمال الميسر عبر الانترنت في كازينو لبنان لحين ورود رأي كلّ من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.

ويؤكد دولته أنه وفي خلال استقباله مدير عام الكازينو السيد رولان خوري بحضور معالي وزير السياحة السيد وليد نصار ومدير عام وزارة المالية السيد جورج معراوي، استمع الى شرح من قبل السيد خوري عن تفاصيل الموضوع فطلب منه دولة الرئيس اعداد كتاب خطي بتلك الشروحات لدرسها، على ان يصار الى الالتزام بقرار التعليق فور تبلغ الشركة له، وذلك بانتظار ورود الآراء المطلوبة من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، فاقتضى التوضيح”.

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