الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 19 ديسمبر 2023 |
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ميقاتي يهنئ خشاب بنيلها جائزة "نوابغ العرب"

منذ 24 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا بالبروفسورة اللبنانية نيفين محمد علي خشاب مهنئنا اياها بنيلها بجائزة “نوابغ العرب” عن فئة العلوم الطبيعية، وذلك تقديراً لإسهاماتها البارزة في مجالات علوم الكيمياء، والهندسة الحيوية، والعلوم البيولوجية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس ميقاتي: ان هذا الفوز بمثل اضافة قيّمة في سجل النبوغ والابداع اللبناني في كل العالم. ولا شك بأن ما تقدمه السيدة خشاب من ابحاث يقدّم بشكل أساسي اضافات علمية للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية والبيئية.

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