ميقاتي يواصل تحضيراته للتوجّه إلى الفاتيكان.. فهل يزور بكركي؟

يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التحضير لزيارته الأسبوع المقبل إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، حاملًا الملف اللبناني بكل تشعباته وتعقيداته، على أن يطّلع من البابا على ثمرة جهوده المبذولة لمساعدة لبنان في إطار الحملة الديبلوماسية الصامتة التي يجريها، وانعكاساتها المحتملة على الوضع اللبناني والمواقف المحيطة باستمرار الفراغ الرئاسي.

وتحضيرًا لهذه الزيارة، واصَل ميقاتي جولاته على القيادات الروحية المسيحية التي بدأها قبل أيام مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، قبل أن يزور أمس بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس ميناسيان.

وفي الإطار عينه، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” أن ميقاتي، الذي التقى أمس السفيرة الفرنسية آن غريو، يسعى إلى زيارة البطريرك الماروني بداية الأسبوع المقبل، وسط معلومات تتحدث عن اتصالات تمهيدية لإزالة الملاحظات التي سجلتها دوائر بكركي منذ حديثه عن عدد المسيحيين في لبنان والأردن ودول الشرق الأوسط، والتي نسبها الى بكركي.