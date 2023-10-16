كولونا بعد لقاء ميقاتي: يجب العمل على إبقاء جنوب لبنان خارج التشنجات

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بعد ظهر اليوم في السرايا، العلاقات الثنائية ببن لبنان وفرنسا والوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

وشارك في اللقاء الوفد الفرنسي المرافق للوزيرة كولونا وضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط آن غريو، وعدد من المستشارين.

وعن الجانب اللبناني شارك المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والوزير السابق نقولا نحاس.

في خلال الاجتماع شدد الرئيس ميقاتي “على إجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة”، معتبرا” أن وقف اطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الامر”.

وشدد على” ضرورة تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد”.

بدورها أبدت الوزيرة كولونا قلقها من الاوضاع في المنطقة، وقالت” أن فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والاوروبية المعنية بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما أنها تبذل جهدا لايجاد إطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوبة”.

وأضاف “يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة”.

سفير السعودية

واستقبل رئيس الحكومة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية العمل لابعاد لبنان عن توترات المنطقة.

وسلّم السفير الرئيس ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر القمة العربية – الافريقية الخامسة المقرر عقدها في الحادي عشر من الشهر المقبل في الرياض.