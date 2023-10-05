لقاء بين ميقاتي وبن زايد.. هذا ما تم الاتفاق عليه

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، في قصر الشاطئ في أبو ظبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد برئيس الحكومة، معرباً عن تمنياته للبنان أن “ينعم بالإستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه الشقيق”.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.

وبعد اللقاء صدر عن الجانبين بيان مشترك جاء فيه: “اتفقنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، و تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات”.

وأضاف، “أطلع ميقاتي رئيس الإمارات على التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات. وتبادل الشيخ يبن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة”.

وتابع البيان، “أكد رئيس الإمارات خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.

وشدّد بن زايد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه الشقيق، مؤكداً سموه أن موقف الإمارات تجاه لبنان الشقيق يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار”.

ولفت إلى أن “بن زايد أعرب عن تمنياته للبنان الشقيق وشعبه الازدهار والاستقرار والوفاق، وقال: إننا نريد أن نرى لبنان قوياً متماسكاً وطرفاً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي”.

وختم البيان، “من جانبه عبر ميقاتي عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات للدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الإمارات وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي قدمته إلى لبنان خلال المراحل السابقة أسهم في تعزيز قدرته على مواجهة العديد من التحديات”.