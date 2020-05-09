ميليشيا “حزب الله” تمنع المواطنين من الدخول إلى المتن!

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مسلسل بلطجة “حزب الله” وتحكمه بلبنان يتابع بث حلقاته، هذه المرة من خلال قيام عناصر امنية تابعة له بمنع دخول المواطنين الى الرويسات – الجديدة في المتن عبر اقفال الطريق من جهة نهر الموت وطريق كنيسة مار انطونيوس.

في محاولة لفهم ما يدور وسبب اقفال الطريق حاول عدد من المواطنين الاقتراب الا انهم منعوا من قبل العناصر الحزبية الذين يرتدون ثيابا مدنية ولا يضعون اي اشارة تابعة لاي جهاز امني ومع ذلك تم التعرف على هويتهم من قبل ابناء المنطقة.

لا يكتفي “حزب الله” بالسيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية، بل يقوم بكل ما في وسعه لاظهار قوته على الارض، سواء داخل “جزيرته” في الضاحية الجنوبية ومربعاته الامنية، او من خلال 7 ايار، وكذلك في الجامعات حيث يفرض “حكم الامر الواقع” وحكم “شريعته” بمنع الاغاني ومظاهر الاحتفال لاسيما في فروع الجامعة اللبنانية التي يسيطر عليها، كذلك من خلال ارسال بلطجيته لضرب الثوار واحراق خيمهم وغيرها الكثير.

ما حصل اليوم في المتن يجب الا يمر مرور الكرام، ويجب ان يواجه لتوقيف ميليشيا الحزب عن امعانها في التطاول على المواطنين وحقوقهم، كي لا تستباح مناطق اخرى من لبنان ويحقق”حزب الله” اهدافه بالسيطرة على البلد منطقة تلو الاخرى.

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