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ميناسيان: لكسر جليد الأنانية والمخاوف التي تشغلنا في لبنان

منذ 38 دقيقة
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان

البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان

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وجه كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، مع بداية العام الجديد الذي يتزامن مع يوم السلام العالمي، رسالة إلى رعاة ومطارنة وأساقفة الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، أشار فيها إلى أننا “اليوم طوينا عامًا وها نحن نستقبل عامًا جديدًا مليئًا بالآمال والنشاط، نتطلع معها إلى بناء أنفسنا من جديد وتقييم ذواتنا، فحبذا ننسى الحقد والكراهية، وتعم المحبة في قلوب عائلاتنا ومجتمعاتنا.

أضاف: “هذه النيات الصالحة تطالعنا بالعام الجديد مع بدء يوم السلام العالمي الذي يعطينا فرصًا جديدة لنعيش الرحمة والنعمة الإلهية، ونكسر جليد الأنانية والمخاوف التي تشغل بالنا في وطننا لبنان والشرق الجريح وسائر البلدان التي ترزح تحت وطأة الحروب، والدمار، والأزمات المالية الوطنية والسياسية”.

وتابع: “فحبذا هذا العام الجديد يعزز فينا مفهوم المغفرة والمصالحة لينتهي وقت الفشل وليبدأ وقت العمل والبناء، ونكافئ بعضنا البعض على الجهود البنّاءة لكي تدوم النعم ويعم السلام، ونبني مشاريع تثمر خيرًا وتوظّف الطاقات البشرية لتفادي معضلة الهجرة وغيرها من المصائب الاجتماعية”.

وختم: “نعم، علينا أن نتعالى عن مصالحنا وأنانيتنا لتسود المحبة في ما بيننا، علينا أن نبني وطننا بالتكافل والتعاضد”، داعيًا “إلى روح الوطنية التي إن كنا أمينين عليها استحققنا يوم السلام، وشاركنا في السلام العالمي. هكذا نكون قد حققنا آمالنا في هذه السنة الجديدة محافظين على حقوق الجميع وخاصة حقوق المحرومين والضعفاء منا”.

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