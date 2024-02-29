الخميس 19 شعبان 1445 ﻫ - 29 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مَن سيُدير "التّشاور"؟

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 29 - فبراير - 2024 8:01 صباحًا
علم لبنان

علم لبنان

A A A
طباعة المقال

علمت «نداء الوطن» أنّ النائب مروان حمادة عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط هو رئيس السن في مجلس النواب، لأنه من مواليد عام 1939.

وأتى التذكير بسن حمادة (85 عاماً) في سياق البحث عمَّن سيدير «التشاور» الذي يتولى تكتّل «الاعتدال الوطني» الإعداد له تمهيداً لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ووفق معطيات أوساط نيابية مؤيدة لمبادرة التكتل الذي يواصل جولاته على الكتل النيابية والفاعليات، برزت مسألة إدارة «التشاور» الذي ستنتهي اليه مبادرة «الاعتدال»، علماً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفترض به القيام بهذه المهمة، هو طرف وليس جهة محايدة في الانتخابات الرئاسية، كما يعلن ذلك بنفسه.

    المزيد من أخبار لبنان

    تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية
    قنابل مضيئة على الحدود.. وطيران استطلاعي فوق القطاعين الغربي والاوسط
    من الحدود اللبنانية الجنوبية
    تهوّرٌ إسرائيلي يُهدّد بمغامرة في الجنوب
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    بعد قصف بعلبك وصيدا.. هل تتوسّع الحرب؟

    الأكثر قراءة

    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله متأكد من حرب إسرائيلية قريبة على لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!
    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء يقرّ زيادات لموظفي القطاع العام.. كم بلغت؟