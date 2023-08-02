الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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"مُتعاقدو اللبنانية": لإدراج إقرار ملفنا بنداً أولاً في جلسة الحكومة

منذ دقيقة واحدة
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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أشار الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللّبنانية في بيان، الى أنه “ورد في جدول أعمال مجلس الوزراء المُزمع انعقاده في ٣-٨-٢٠٢٣ بند يتعلق بإقرار رتب لأساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية”، منوّهين بحق زملائهم في إقرار رتبهم. وإذ أثنوا على “ورود هذا البند ضمن جدول الأعمال”، استغربوا “إهمال ملفاتهم ولا سيّما ملف تفرّغهم القابع في أدراج مجلس الوزراء”.

وأعاد الأساتذة المتعاقدون “تذكير مجلس الوزراء وسائر المعنيين بمتابعة ملفات الجامعة بالغبن اللاحق بالمتعاقدين والجامعة على حد سواء نتيجة هذا الإهمال المتمادي”، مطالبين بـ”إدراج إقرار ملفهم بنداً أولاً في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.

وأعلنوا أنه “في حال استمرار المعنيين في إهمالهم، فيحق للأساتذة اتخاذ الموقف المناسب والتصعيد لنيل حقوقهم”.

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