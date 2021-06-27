مُحتالان أقدما على سرقة أموال من أصحاب عقارات في قبضة المعلومات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن أن عمليات احتيالية عديدة حصلت في الآونة الأخيرة نفّذها مجهولان بحق أصحاب عقارات يعرضونها للبيع عبر أحد التطبيقات المخصّصة للتسويق الإلكتروني.

ولفتت، في بيان، الى أنه على أثر ذلك كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلاميّة لكشف هوية الفاعلَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمكّنت من تحديد هويتَيهما، وتوقيفهما بتاريخ 11-6-2021، وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة بطريقة احتيالية:

ه. م. (مواليد عام 1966، لبناني)

أ. ق. (مواليد عام 1970، لبناني)

وأوضحت أنه بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما نفّذا عدّة عمليات بهدف الاستيلاء على أموال مالكي العقارات بطريقة احتيالية، وذلك من خلال قيام الموقوف الأول بإجراء اتّصالات هاتفية بالمالكين -من أرقام أجنبية تبدأ برموز معيّنة (+44) (xxx)- منتحلاً أسماء وهمية عدّة، من بينها: “جاد المرّ”، “جو فغالي”، وإيهامهم أنّه رجل أعمال مقيم في دبي وينوي شراء عقار في لبنان، وإنما قام بالاستفسار عن الوضع القانوني للعقار في الدوائر العقارية وتبيّن له وجود ضرائب ورسوم يجب تسديدها قبل إتمام عملية الشراء، ثم يعرض المساعدة طالباً من المالك تحويل الأموال لدفع تلك الرسوم والضرائب، عندها يتولى الثاني استلام هذه الحوالات مستخدماً بطاقات هوية مغايرة.

وبحسب البيان فقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

لذلك، حذّرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، طالبةً من المواطنين عدم التسرّع، ومراجعة المراجع المعنية بغية التأكد من صحة المعلومات.