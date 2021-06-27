الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مُحتالان أقدما على سرقة أموال من أصحاب عقارات في قبضة المعلومات

27 - يونيو - 2021
شعبة المعلومات

شعبة المعلومات

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن أن عمليات احتيالية عديدة حصلت في الآونة الأخيرة نفّذها مجهولان بحق أصحاب عقارات يعرضونها للبيع عبر أحد التطبيقات المخصّصة للتسويق الإلكتروني.

ولفتت، في بيان، الى أنه على أثر ذلك كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلاميّة لكشف هوية الفاعلَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمكّنت من تحديد هويتَيهما، وتوقيفهما بتاريخ 11-6-2021، وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة بطريقة احتيالية:

ه. م. (مواليد عام 1966، لبناني)
أ. ق. (مواليد عام 1970، لبناني)

وأوضحت أنه بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما نفّذا عدّة عمليات بهدف الاستيلاء على أموال مالكي العقارات بطريقة احتيالية، وذلك من خلال قيام الموقوف الأول بإجراء اتّصالات هاتفية بالمالكين -من أرقام أجنبية تبدأ برموز معيّنة (+44) (xxx)- منتحلاً أسماء وهمية عدّة، من بينها: “جاد المرّ”، “جو فغالي”، وإيهامهم أنّه رجل أعمال مقيم في دبي وينوي شراء عقار في لبنان، وإنما قام بالاستفسار عن الوضع القانوني للعقار في الدوائر العقارية وتبيّن له وجود ضرائب ورسوم يجب تسديدها قبل إتمام عملية الشراء، ثم يعرض المساعدة طالباً من المالك تحويل الأموال لدفع تلك الرسوم والضرائب، عندها يتولى الثاني استلام هذه الحوالات مستخدماً بطاقات هوية مغايرة.

وبحسب البيان فقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

لذلك، حذّرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، طالبةً من المواطنين عدم التسرّع، ومراجعة المراجع المعنية بغية التأكد من صحة المعلومات.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء اشرف ريفي
    ريفي: حزب الله يستعمل المحكمة العسكرية لتمرير رسائل الترهيب
    رالف طراف- سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان
    طراف نوه بالتعاون القائم ما بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المجال السياحي
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن
    بعد مناشدته لإخماد حريق كفرمان.. شكرٌ من وزير الرزاعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت