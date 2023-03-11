مُطالبة بتسعير ربطة الخبز يوميًّا

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور أن “قرار حصر بيع الخبز المدعوم فقط للناس، الذي أصدره وزير الاقتصاد أمين سلام يمنع بيع الخبز المدعوم كذلك للمطاعم على كافة انواعها والاوتيلات والملاحم والمتنزهات، لأنها تبيع منتوجاتها حسب سعر صرف دولار السوق السوداء، وهي مدولرة كليا”.

أضاف: “لذلك يتوجب على هذه المؤسسات كافة شراء الخبز خارج الدعم بسعره بالدولار او حسب سعر الصرف اليومي وكل من يخالف هذه القاعدة من اصحاب الافران او المطاعم يخالف قرار الوزارة، ويعرض نفسه لاجراءات ستتخذ بحقه ومؤسسته وشركته من قبل الاجهزة الامنية والقضاء والوزارة”.

وطلب سرور من الجميع “التعاون على قاعدة الحق يعلى ولا يعلى عليه، والخبز المدعوم حق للمواطن دون غيره كما ذكرنا وأكدنا”.

وعن تسعيرة ربطة الخبز في ظل تفلت سعر صرف الدولار، دعا النقيب سرور وزير الاقتصاد الى “تشكيل خلية أزمة على مدار الساعة، لأن الأفران تتكبد خسائر كبيرة، ووضعها أصبح صعبا كحال البلد، لا نريد أن نتساوى مع محطات البنزين وشركات المحروقات، ولكن يجب تسعير ربطة الخبز في هذه الظروف القاسية يوميا، لأستمرار الافران في عملها من دون يأس”.

وختم النقيب سرور: “كما وعدنا، لن يكون هناك انقطاع للخبز، نحن على وعدنا، لطالما الطحين يصل الى الافران بجهود الاجهزة الامنية، وبخاصة جهاز أمن الدولة الذي يسهر، على تطبيق القانون ليلا ونهارا من دون تقصير في أصعب ظرف تمر به البلاد”.