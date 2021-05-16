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نائبة وزير خارجية إيطاليا تفقدت محطة مياه الصرف الصحي في زحلة

16 - مايو - 2021
نائبة وزير الخارجية الإيطالي في زحلة

نائبة وزير الخارجية الإيطالي في زحلة

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تفقدت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي مارينا سيريني، محطة تكرير مياه الصرف الصحي في زحلة، لمناسبة اختتام أعمال المشروع الممول من التعاون الايطالي وإطلاق مرحلة التسليم الانتقالية الى السلطات اللبنانية، في حضور رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل أسعد زغيب، مدير مؤسسة مياه البقاع رزق رزق، وفاء شرف الدين عن مجلس الانماء والاعمار، مدير عمليات المشروع روكز روكز، وممثلة عن شركة SUEZ الايطالية بلوندي ميراد، ووفد مرافق من السفارة الايطالية.

وأشارت سيريني “الى ان هذه المحطة تمثل استثمارا بغاية الأهمية للتعاون الإيطالي التي بنتها شركة SUEZ الايطالية الرائدة، ويستفيد منها أكثر من مئتي ألف شخص يعيشون في هذه المنطقة”.

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