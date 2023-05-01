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نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: سنطلب مساعدات بقيمة 4 مليار يورو للبنان

منذ 10 ثواني
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

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أوضح نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، أن “الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان، وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر ومن هنا سوف نتحدّث عن الموضوع في بروكسيل ونطلب مساعدات بقيمة 4 مليار يورو للبنان”، مشددا على أن المفوضية لا تدفع نحو حلّ الدّمج في لبنان.

وكشف في حديث لبرنامج لـ”عشرين 30” عبر الـLBCI، عن أن “عددا كبيرا من اللاجئين العابرين من سوريا ليس مسجّلا بعد سنة 2015، وشاركنا بياناتنا مع الدولة اللبنانية أما بيانات من يدخل ويخرج من سوريا فليست معنا بل مع المسؤولين على الحدود”.

وقال ريزا: “نملك علاقةً جيّدة مع الدولة اللبنانية والاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي كان مثمرًا ولكن نرى ارتفاعًا لمنسوب التوتر لذا علينا أن نعمل معًا لنجد الحلول في القريب العاجل”.

وأضاف: “متفائل بالحوار والشفافية وعلينا أن نواجه سوء الفهم والمعلومات الكاذبة فحتى لو كانت الأسرة السورية تضمّ أكثر من خمسة أفراد لا تحصل على أكثر من ثمانية ملايين ليرة لبنانية كمساعدات غذائية وغير غذائية”.

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