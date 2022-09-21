نائب تغييري: ثوابتنا السياسية تنطلق من اللحظة الوطنية

قال النائب إبراهيم منيمنة: “تواصلت مع دار الفتوى واعتذرت عن عدم تلبية دعوة إلى لقاء يجمع النواب السنة تحت عنوان “تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية”، وأكّد “من موقعنا، نحترم موقع دار الفتوى كمرجعية دينية اساسية”.

ورأى أنّ “عنوان وشكل هذا اللقاء يتعارض مع المبادئ التي ننطلق منها في عملنا لجهة رفض الاصطفافات الطائفية خصوصا أنها تأتي في سياق جمع أقطاب حزبية غير متجانسة تحت مظلة طائفية ومن دون عنوان سياسي واضح”.

وختم قائلاً إنّ “ثوابتنا السياسية تنطلق من اللحظة الوطنية الجامعة في 17 تشرين والتي رفعت شعار المواطنة ورفض النظام الطائفي الحالي والتأسيس لدولة تسودها المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، بالاضافة الى فصل الدين عن السياسة، وهي اسس الاصلاح السياسي التي نطمح ان يتم تكريسها في اعادة انتظام العمل السياسي والشأن العام”.