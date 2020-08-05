نائب رئيس شرطة دبي يتهم نصر الله بانفجار بيروت ويربطه بقضية اغتيال الحريري

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اتهم نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، ما دفع المجلس الأعلى للدفاع إلى اعلان بيروت مدينة منكوبة، واعلان الحكومة حالة الطوارئ.

حيث اشار خلفان، في صفحته على “تويتر” الى وجود رابط بين التفجير وموعد النطق بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: “إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري….فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله”، وأضاف “المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري… شغل عصابات”، لافتأ إلى انه “طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد…. لبنان ضحية إرهابي كبير اسمه حسن”.

اذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري….فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

المفرقعات ما انفجرت الا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري… شغل عصابات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد….لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020