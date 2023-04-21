نائب سابق يتهجم على البطريرك الراعي.. وبيان حاد للرابطة المارونية

أسف المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، للكلام الصادر عن النائب السابق نجاح واكيم بحق البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقال في بيان:

“تداولت بعض وسائل الإعلام كلاما منسوبا الى السيد نجاح واكيم يتوجه فيه الى البطريرك الماروني بالقول: “ماذا يريد الراعي من الدين الأعوج، روح انضب بوظيفتك كرجل دين”.

إن هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه بعيد كل البعد عن التعاطي الأخلاقي في ما خص الشأن العام، ويفتقر إلى التهذيب والادب. وإن هذا النهج المرفوض والممجوج، بات سلوكا ملازما للسيد واكيم الذي يحفل قاموسه بكل المفردات الخارجة عن اللياقة الأخلاقية”.

واعتبر ان “الانتقاد حق لكل متعاط في الشأن العام ولكل مواطن، ويمكن التعبير عنه بغير البذاءة التي تفوه بها السيد واكيم في حق بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة”، لافتا الى ان “إصرار السيد واكيم على التهجم على بكركي وسيدها واستعادة ادبيات ترقى الى زمن الحرب تزخر بالكراهية، يدل على انحطاط متماد لم يفارقه يوما منذ حملته الصدفة الى عالم السياسة مترسملا بلسان يجيد السباب والتجني والافتراء فقط”.

وختم البيان: “المطلوب من السيد واكيم الاعتذار عن الذي قاله في حق الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وأن يبادر الى سحبه. واذا رفض مثبتا سوء مقصده، مصرا على مواقفه الحاقدة والسخيفة والمقززة، لا يسعنا عندها إلا أن نقول: الاناء ينضح بما فيه”.