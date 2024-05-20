نائب قواتي يشن هجوماً على مفوضية اللاجئين.. "المش عاجبو يفل"!

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة إكس:

ليكن الإنذار الموجّه إلى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد ‎إيفو فريسون بمثابة الأخير قبل إعلانه “شخص غير مرغوب فيه” Persona non grata في لبنان.

وأضاف بو عاصي “لا دخل للمفوضية او غيرها بأي قرار سيادي يتخذه لبنان حرصاً على حماية مصالحه العليا. “المش عاجبو يفل”.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية قد طالب في وقت سابق وزير الداخلية، وبصراحة ووضوح كلّيين، باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بعدما تخطى حدوده قانونيا وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافا لمذكرة العام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتاليا ضرورة رحيلهم لا بقائهم.