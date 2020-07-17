نائب لبناني يهدد سنقفل طريق ضهر البيدر حتى إشعار آخر

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كتب عضو تكتل الجمهورية القوية” النائب سيزار المعلوف على صفحته عبر “فيسبوك”، “سأقوم مساء يوم الأحد الواقع فيه ١٩ تموز وفي تمام الساعة السابعة بتسكير طريق ضهر البيدر حتى إشعار آخر”.

واضاف، “لذا أدعو أهلي في البقاع الى مشاركتي للوقوف معاً بوجه ظلم واستهتار هذه الدولة بمحافظة البقاع، وحرماننا من المشاريع الإنمائية وكأننا بذلك ننتمي الى دولة أخرى.

المطالب واضحة جداً:

-أولاً: وضع آلية صارمة يُحدّد من خلالها أوقات سير الشاحنات، والتشديد على أهلية السائقين.

-ثانياً: صيانة وإعادة تأهيل طريق ضهر البيدر الدولي بأسرع وقت, مع تحديد يوم بدء تنفيذ المشروع والإلتزام بإنهائه حسب مهلة زمنية محدّدة باليوم والتاريخ.

مخطئ من يظنّ ان أهالي البقاع لا ظهر لهم, وما لم نحصل عليه من خلال الإجتماعات والبذات الرسمية سنحققه بقوة وإرادة الشعب في الشارع”.

وحدد المعلوف، “الزمان: الأحد ١٩ تموز الساعة السابعة مساء. والمكان: طريق عام مسكة أمام مجمع Zone Gate”.

وختم بالقول: “النائب سيزار المعلوف، موظف في خدمة الشعب اللبناني”.