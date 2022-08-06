نائب يؤكد: لم نعد في زمن الثمانينات زمن اغتصاب السلطة وسرقة اموال الدولة

غرد النائب محمد سليمان على “تويتر”، رداً على البيان الصادر عن “التيار الوطني الحر”: “ولى زمن التطاول على المقامات الكبيرة. الكلام الرخيص الصادر عن التيار الوطني الحر ورئيسه ومرشده، بحق الرئيس المكلف وموقع رئاسة الحكومة مرفوض ومدان ومردود الى اصحابه. ولمن يستوعب نريد ان نقول لقد ولى زمن الاستقواء والتشبيح والافتراء ولم نعد في زمن الثمانينات زمن اغتصاب السلطة وسرقة اموال الدولة، وبالتأكيد انتهى زمن تيار الفتنة المتنقلة”.

وكان ردّ التيار الوطنيّ الحرّ على رئيس الحكومة المكلّف، نجيب ميقاتي، بعد اتهامات وجّهها إليه بالفساد.

وقالت لجنة الإعلام والتواصل في التيار، في بيان، إنّه «احتراماً للضحايا وللشهداء امتنعنا عن الرد على بيان رئيس الحكومة المكلف في يوم ذكرى انفجار المرفأ، لكننا لا نسمح للباطل بأن يتطاول على الحق ولا للفاسد أن يمسّ المناضل، كما أنّنا نتجاوز التعليق على قراره المعروف برفض تشكيل الحكومة حيث أبلغ هو الكثيرين بأنّ الوقت ضيق والحكومة لن تنجز وبالتالي لا داعي لحكومة جديدة. كذلك نتجاوز أكاذيبه عن الكهرباء، وهو صاحب المشروع الوحيد فيها: شركة نور الفيحاء».

وأضاف: «أما وقد قرّرت يا دولة الرئيس الافتراء على التيار الوطني الحر واتهامه بالفساد فإنك قرعت الباب لتسمع الجواب. نسألك أولاً من أنت وما هو تاريخك المليء بالفساد ومن تمثل شعبياً وما هي إنجازاتك الوطنية لتتطاول على تيار تاريخه النضال».

واتهم التيار ميقاتي بأنّه بنى مسيرته السياسية «على استرضاء الخارج فيما بنى التيار مسيرته على التصدي لمؤامرات الخارج»، وبأنّه جعل من بطاقة الائتمان المصرفي «هوية» له «فيما هوية التيار الوحيدة هي لبنان».

وقال: «أمرك عجيب يا نجيب، فأنت تتهم التيّار الوطنيّ الحرّ بالفساد فيما جعلت من الفساد نهجاً لحياتك منذ أن بدأت في لبنان خلال الحرب بالمتاجرة بالخطوط والاتصالات الدولية المشبوهة، وانتقلت بعدها إلى سوريا تستجدي نظامها لتجمع من قطاع الاتصالات فيها ثروة قبل أن تنقلب عليها، مالاً وسياسة، فبات موقفها منك معروفاً».