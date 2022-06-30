نائب يتحدث عن قنبلة موقوتة

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر”، قائلاً: “ملف النازحين السوريين هو القنبلة الموقوتة في المشهد اللبناني، التي تقترب ساعة انفجارها. الدعوة هي لتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذا الشأن، عبر اتخاذ كل التدابير الجريئة الهادفة الى اعادتهم الى المناطق السورية الآمنة او الى منطقة عازلة تستحدث داخل سوريا تحت رعاية أممية”.

وكان قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم.

ويُعتقد أن اللاجئين السوريين يشكلون ما يقرب من ربع سكان البلاد البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، وهي أعلى نسبة في العالم.

وأدت الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان إلى أن ثمانين في المئة من السكان أصبحوا في حالة فقر.

وأدلى ميقاتي بهذا التعليق خلال مراسم إطلاق أحدث خطة للاستجابة لأزمة لبنان بدعم من الأمم المتحدة.