الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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نائب يحذر من كارثة مرتقبة على طريق "ضهر البيدر"!

منذ 42 دقيقة
ضهر البيدر

ضهر البيدر

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حذر النائب ميشال ضاهر من كارثة قد تحل قريباً على طريق ضهر البيدر الذي يصل البقاع بالعاصمة بيروت.

وكتب ضاهر في منشور على منصة “اكس”:

“يجب إقفال طريق ضهر البيدر فورًا والبدء بتدعيم الطريق قبل انزلاقه وحصول كارثة لا سمح الله ومن هنا أكرر مطالبتي بوضع ضريبة على صفيحة البنزين تخصص حصرًا لصيانة الطرق والبنى التحتية وهذا الفيديو هو برسم الحكومة ووزارة الأشغال”.

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