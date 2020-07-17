نادي القضاة: لتعيين العضو الرديف استكمالا لتكوين هيئة التحقيق الخاصة

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طالب نادي القضاة بضرورة تعيين القاضي الرديف لدى هيئة التحقيق الخاصة، عملاً بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 2015/44 مقترحا فتح باب الترشيح للقضاة المهتمين تمهيدا لتعيين الاكفأ من بينهم.

وصدر عن نادي قضاة لبنان البيان الآتي:

“بتاريخ 15/7/2020، سلم نادي قضاة لبنان، كتابا إلى جانب مجلس القضاء الأعلى، سجل بالقلم تحت رقم 443، ضمنه ضرورة تعيين القاضي الرديف لدى هيئة التحقيق الخاصة، عملاً بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 2015/44 مقترحا فتح باب الترشيح للقضاة المهتمين تمهيدا لتعيين الاكفأ من بينهم.

يأمل النادي أن يتبع مجلس القضاء الأعلى نهج الإنتخابات في مختلف التعيينات أسوةً بما سيحصل يوم 7/ 8/ 2020 لدى انتخاب القضاة العضوين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.