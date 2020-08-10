نادي قضاة لبنان للسياسيين: آن الأوان لوضع حد للضلال واستقيلوا

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طالب نادي قضاة لبنان بالاستمرار في التوقيفات السريعة المتعلّقة بتفجير مرفأ بيروت.

ودعوا مجلس القضاء الاعلى الى أن يقلب الطاولة بوجه من دمّر البلد وليطبّق استقلالية القضاء بنفسه ودعوة القضاة الى انتخاب مجلس جديد يعكس إرادتهم.

“وتوجه نادي قضاة لبنان” الى السياسيين بالقول: “آن الأوان لوضع حد للضلال واستقيلوا”.

ودوى الانفجار المشؤوم بعد ظهر الثلاثاء في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 150 شهيداً وأكثر من 5000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.

بيروت اليوم عاصمة منكوبة، مكسورة الخاطر، أهلها مشردون بسبب دولة فاشلة لا تعرف إدارة الملفات يتحكم بها ميليشيا فاقدة لكل معايير الإنسانية.