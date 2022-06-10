نار المحروقات تابع… الأسعار تحلّق!

صدر جدول أسعار المحروقات صباح اليوم مسجلاً ارتفاعاً كبيراً وخصوصاً بالنسبة للمازوت، وهي باتت على الشكل الآتي:

رفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 24 ألف ليرة لتصبح بـ666000 ليرة

رفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألف ليرة لتصبح بـ677000 ليرة

رفع سعر المازوت 40 ألف ليرة ليصبح بـ683000 ليرة

خفض سعر قارورة الغاز 4 آلاف ليرة لتصبح بـ358000 ليرة.

وكان صدر عن “نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان”، بيان جاء فيه: “لما كان النقيب وليد ديب، قد طالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام للنفط بضرورة الالتزام في وقت ثابت ومحدد لاصدار جدول أسعار المحروقات، وذلك قبل الساعة التاسعة من يومي الثلاثاء والجمعة، وفي حال التأخير وتأجيله الى يوم آخر وعدم اصداره في أوقات متفاوتة ومختلفة لما في ذلك من تأثير سلبي على حركة الاسواق والتسبب بفوضى عارمة والحاق الضرر بالقطاع، بالاضافة الى عدم إصداره في أيام العطل الرسمية وفي حال حدوث ذلك ستضطر النقابة غير آسفة الى الطعن بالجدول فورا”.