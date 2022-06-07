ناشط بيئي يكشف: أكبر غابة صنوبر برّي في الشرق الأوسط تحترق الآن

لا يزال لبنان يواجه موسم الحرائق، حيث تلتهم النيران في كل سنة معظم غابات لبنان، وحيث لا يحرّك المعنيون ساكنا، فلا تجهيزات ولا معدات لتجنب المزيد من الخسائر.

من هنا، كتب الناشط البيئي بول أبي راشد عبر حسابه على “فيسبوك”:

“أكبر غابة صنوبر برّي في الشرق الأوسط تحترق الآن”.

وأضاف: “غابة بطرماز/السفيري- قضاء الضنية اندلعت فيها النيران بعد ظهر اليوم ولم تستطع طوافات الجيش اللبناني من الإطفاء بسبب الضباب”.

وختم بالقول: “قلبنا مع أهالي المنطقة ومع الناشطين المتطوعين والدفاع المدني”.

وحاول عناصر من الدفاع المدني في الضنية ـ مركز السفيرة، بالتعاون مع عناصر الجيش اللبناني وعناصر مركز الأحراج في الضنية، إخماد الحريق الذي اندلع في حرج السفيرة للصنوبر البري لجهة بلدة بطرماز.

كما يواجهون صعوبة في إخماده بسبب عدم وجود طريق تسهل وصول آليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق.

كذلك، أخمد عناصر الدفاع المدني في الضنية في مركزي بخعون وسير حريقا إندلع في أعشاب يابسة وامتد إلى أشجار حرجية بالقرب من مشروع حربا ببلدة بخعون، ومنعوا تمدده باتجاه الأراضي الزراعية أو اقترابه من المناطق السكنية.