نبيل بدر يرفض "رفضاً قاطعاً" إختلاق فوضى عارمة في شوارع العاصمة وضواحيها

استغرب النائب نبيل بدر الحملة التي تشن “على من يسعى لحماية اللبنانيين وامنهم”، وقال في تصريح: “منذ بداية الحملة الأمنية واكبنا خطة وزارة الداخلية والبلديات، مطالبين بأن يترافق مع هذه الخطوة تأمين العمل المكثف في كافة الدوائر الرسمية، وبخاصة في دوائر النافعة كي يتسنى للمواطنين تسوية مخالفاتهم، وقد تفهم وزير الداخلية هواجسهم، واعداً بتخفيف الإجراءات المفروضة، إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم في النافعة حتى خلال أيام العطل، دون الحاجة إلى مواعيد مسبقة أو عبر الدخول إلى أية منصة”.

وتابع: “أما أن تشن حملة بغيضة على من يسعى لحماية اللبنانيين وأمنهم، وممن يعمل بجهود إستثنائية مع القوى الأمنية، ليتحول الأمر تباعاً إلى إختلاق فوضى عارمة في شوارع العاصمة وضواحيها من المتضررين من فرض الأمن وهيبة الدولة، فهذا شيء نرفضه رفضا قاطعا، مثل رفضنا لأي تدخل من أيّ من المنظمات بشؤوننا الداخلية والتحريض على الدولة اللبنانية والنيل منها وتحدي قراراتها”.