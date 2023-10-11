الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نبيل فهد لصوت بيروت: لا انقطاع للمواد الغذائية ولا ارتفاع في الأسعار

منذ 39 دقيقة
نبيل فهد

نبيل فهد

أميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان واللبنانيون، أتت الأحداث على الساحة الجنوبية لتزيد من قلق اللبنانيين ومخاوفهم على تأمين حاجياتهم الأساسية من خبز ومواد غدائية ومحروقات.

وتخوفاً من انقطاع هذه السلع الأساسية نشهد منذ بدء التوترات الأمنية في الجنوب تهافتاً على الأفران و السوبرماركت ومحطات البنزين وذلك تحسباً لانقطاع هذه السلع في حال حصل تصعيد على الجبهة الجنوبية.

في السياق أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ونقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد في حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، على حصول ارتفاع كبير في الطلب على المواد الغذائية خاصةً في مناطق جنوب بيروت والمناطق الجنوبية حيث وصلت نسبة الارتفاع الى حدود ٢٥٪؜ مشيراً الى أنه في المناطق الأخرى كانت نسبة الارتفاع في الطلب على المواد الغدائية أقل وكل ما اتجهنا شمالاً كان الطلب أقل ونسبة الارتفاع بحدود ١٠٪؜

وطمأن فهد بأن كميات المواد الغذائية الموجودة في السوق والمستودعات كافية لعدة أشهر ولا خوف من انقطاع المواد الغذائية لافتاً الى أن (الستوكات) الموجودة في السوبرماركت والشركات المستوردة والمصانع كافية لعدة أشهر.

ولناحية الأسعار طمأن فهد أنه لن يحصل أي تغيير والأسعار لن تتأثر لأن المنافسة موجودة ولا يمكن للتجار أن يرفعوا الأسعار وإذ أكد فهد على أنه لن يكون هناك انقطاع للمواد الغذائية أو ارتفاع في الأسعار على مدى الأشهر القادمة قال إذا امتدت الأزمة أكثر فالأمور تعود الى ما ستؤول اليه الأوضاع ففي حال حصول حصار أو ارتفاع في أسعار البترول عالمياً فهذا يؤثر على أسعار المواد الغذائية وعلى قدرتنا على الاستيراد.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩
ما مصير الحفر في البلوك 9 إن اشتعلت جبهة الجنوب؟
عمران ريزا وجورج بوشكيان
تشجيع الصناعة الوطنيّة على طاولة بوشكيان والممثل الأممي
توقيف - تعبيرية
سرقة خزنة من شركة في الدّكوانة.. و"المعلومات" توقف أحد المتورّطين

الأكثر قراءة

محمد دحلان
طوفان الأقصى
محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
عناصر من حركة حماس
"حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يُحذّر من فترة "حرجة للغاية" خلال أيام!