نبيل فهد لصوت بيروت: لا انقطاع للمواد الغذائية ولا ارتفاع في الأسعار

في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان واللبنانيون، أتت الأحداث على الساحة الجنوبية لتزيد من قلق اللبنانيين ومخاوفهم على تأمين حاجياتهم الأساسية من خبز ومواد غدائية ومحروقات.

وتخوفاً من انقطاع هذه السلع الأساسية نشهد منذ بدء التوترات الأمنية في الجنوب تهافتاً على الأفران و السوبرماركت ومحطات البنزين وذلك تحسباً لانقطاع هذه السلع في حال حصل تصعيد على الجبهة الجنوبية.

في السياق أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ونقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد في حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، على حصول ارتفاع كبير في الطلب على المواد الغذائية خاصةً في مناطق جنوب بيروت والمناطق الجنوبية حيث وصلت نسبة الارتفاع الى حدود ٢٥٪؜ مشيراً الى أنه في المناطق الأخرى كانت نسبة الارتفاع في الطلب على المواد الغدائية أقل وكل ما اتجهنا شمالاً كان الطلب أقل ونسبة الارتفاع بحدود ١٠٪؜

وطمأن فهد بأن كميات المواد الغذائية الموجودة في السوق والمستودعات كافية لعدة أشهر ولا خوف من انقطاع المواد الغذائية لافتاً الى أن (الستوكات) الموجودة في السوبرماركت والشركات المستوردة والمصانع كافية لعدة أشهر.

ولناحية الأسعار طمأن فهد أنه لن يحصل أي تغيير والأسعار لن تتأثر لأن المنافسة موجودة ولا يمكن للتجار أن يرفعوا الأسعار وإذ أكد فهد على أنه لن يكون هناك انقطاع للمواد الغذائية أو ارتفاع في الأسعار على مدى الأشهر القادمة قال إذا امتدت الأزمة أكثر فالأمور تعود الى ما ستؤول اليه الأوضاع ففي حال حصول حصار أو ارتفاع في أسعار البترول عالمياً فهذا يؤثر على أسعار المواد الغذائية وعلى قدرتنا على الاستيراد.