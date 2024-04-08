"نبيه بري" يعتذر عن تقبل التهاني بعيد الفطر في ظل الأوضاع

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان صادر عنه عن عدم قبوله للتهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بشكل عام.

وجاء هذا التصريح خلال فترة من التوتر والاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأكد رئيس المجلس النواب نبيه بري أن اكتمال الأعياد لا يكون إلا بتحقيق السلام والعدالة في الأمة، معرباً عن أمله في أن تزول الأوضاع الراهنة وتعود الحياة إلى طبيعتها في لبنان والمنطقة بأسرع وقت ممكن.

وفي تحية خاصة للمقاومين اللبنانيين والفلسطينيين وللشهداء وعائلاتهم، وللصامدين في القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة والنازحين منها، أعرب الرئيس بري عن تضامنه واحترامه لجهودهم وصبرهم في مواجهة التحديات.

في ختام بيانه، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أمله في أن يعود السلام والاستقرار إلى لبنان والمنطقة، وأن يتمكن الشعب اللبناني والفلسطيني وكافة أبناء الأمة العربية من الاحتفال بالأعياد والمناسبات في جو من السلام والوئام.