نتائج فحوصات الرحلات في 14 الحالي: 6 حالات إيجابية
أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 14/7/2020، وأظهرت وجود ست حالات (6) إيجابية.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة ايجابية)
” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
” رحلة اثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (اربع حالات ايجابية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة واحدة ايجابية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
” رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).