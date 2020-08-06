نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
أفادت وزارة الصحة العامة بالدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 4/8/2020 بالإضافة إلى نتائج 3/8/2020 وإقفال نتائج 2/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 5 حالات جابية.
وجاءت نتائج فحوصات 4 آب على الشكل التالي:
o رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)
o رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
o رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
o رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
o رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
o رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
o رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
o رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة واحدة ايجابية)
o رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
o رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
o رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج فحوصات 3 آب على الشكل التالي:
o رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
o رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 357 (جميعها سلبية)
o رحلة اديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
o رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
o رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
o رحلة استوكهولم : شركة WOL رقم 5504 (جميعها سلبية)
o رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
o رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
o رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة ايجابية)
o رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة ايجابية)
o رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
o رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
o رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
o رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج الدفعة الأخيرة من فحوصات 2 آب على الشكل التالي:
o رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان ايجابيتان)”.