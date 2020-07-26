نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

مطار بيروت
مطار بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة الدفعة الثانية من نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار، بتاريخ 23/7/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص 24 تموز؛ وأظهرت النتائج وجود أربعة عشر حالة (14) إيجابية.

وجاءت الدفعة الثانية لنتائج فحوص 23 تموز على الشكل الاتي:

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات ايجابية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثماني حالات ايجابية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة ايجابية)

وجاءت الدفعة الأولى من فحوص 24 تموز كالاتي:
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 1484 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة UAE رقم 957 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة مصر : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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