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نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت

منذ ساعة واحدة
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 8/11/2020 و9/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين (31) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 8/11/2020 كالتالي:
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 9/11/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

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