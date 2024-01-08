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نتنياهو وغالانت: الحرب في غزة ولبنان ستستمر شهورًا عديدة!

منذ 34 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أن الحرب لن تتوقف في قطاع غزة، ولا على الحدود مع لبنان قريبًا.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع قولهما في البيان الذي صدر بعد اجتماعهما مع نواب حزب ليكود، إن الحرب في الجنوب في قطاع غزة وفي الشمال على حدود لبنان “ستستمر شهورًا عديدة”، نقلًا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.

وقال البيان إن إسرائيل تحتاج دعمًا دوليًا لمواصلة الحرب لعدة أشهر أخرى وإن الحكومة تعمل على ضمان ذلك الدعم.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان المشترك صدر وسط تقارير واسعة النطاق تفيد بأن نتنياهو وغالانت قلما يتحدثان معًا.

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