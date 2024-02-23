نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تفقده مقر القيادة الشمالية للجيش، إن هدفه في الشمال هو استعادة الأمن وإعادة السكان إما بالوسائل السياسية أو العسكرية.

صحيفة “هآرتس” كشفت عن رفض جنود احتياط يخدمون في الجيش الإسرائيلي الاجتماع مع نتنياهو، الذي زار قاعدتهم شمالي البلاد.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن الواقعة حدثت في وحدة جبال الألب التابعة للجيش الإسرائيلي، فوق جبل الشيخ.

وأضافت أن “تعليمات صدرت لأعضاء الوحدة بالتحضير لزيارة نتنياهو قبل عدة ساعات من وصوله، لكن الكثير منهم طلب عدم المشاركة في الاجتماع معه”.

ولم تكشف الصحيفة سبب رفض الجنود لقاء نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة: “في النهاية قرر قائد الوحدة أن يجتمع فريقان مع رئيس الوزراء”.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء بيانا حول زيارة نتنياهو للقاعدة، مع صور له وهو يلتقي جنود الوحدة شمالي إسرائيل.

و”جبال الألب” اسم يطلق على وحدة احتياط خاصة تعمل تحت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، ومهمتها القتال وقت تساقط الثلوج في منطقة الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان وسوريا.