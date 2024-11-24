نتنياهو يتهم فريقه المصغر بتسريب معلومات لحزب الله

اتهم رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء من المجلس الوزاري المصغر بتسريب معلومات عسكرية استراتيجية من جلسة بمبنى محصن، منذ اليوم الرابع للحرب.

وقال نتنياهو، إن الفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في إسرائيل، وفق تعبيره، وراء تسريبات المعلومات، مؤكدا أن إسرائيل تواجه تسريبات جنائية لا تنتهي منذ بداية الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن معلومات مهمة وحساسة للغاية يتم تسريها لحماس، وحزب الله، وإيران.

وانتقد بشدة تحقيقاً جارياً بشأن تسريبات مشتبه بها يُزعم أنها خرجت من مكتبه. وتحدث نتنياهو عن “حملة تعقب ومطاردة سياسية مضادة” ضده وضد طاقمه في رسالة مصورة تم نشرها على منصة إكس مساء اليوم السبت.