نتنياهو يتوعّد: أقترح على "حزب الله" الاعتبار مما جرى لـ "حماس"

وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديدًا جديدًا إلى لبنان و”حزب الله”، اليوم الأحد.

فقد توعّد نتنياهو بأنّ “إسرائيل” ستعمل على إعادة “كلّ سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم” سواء بالطرق الدبلوماسية أو غيرها، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: أقترح على “حزب الله” الاعتبار مما جرى لحركة حماس.

يأتي ذلك في وقت أشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أنّ “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذرت “إسرائيل” في مباحثات خاصة من توسيع الحرب لتشمل لبنان، وسط قلق في الإدارة الأميركية تجاه تصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع الحرب”.

ولفتت الصحيفة نقلًا عن تقييم استخباري أميركي، أنّ “نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر في غزة سيكون صعبًا”.

كما ذكرت الصحيفة أن “إدارة بايدن ترى أنه لا أحد سيستفيد من خروج الصراع لما هو أبعد من غزة”.

فيما نقلت عن مسؤولين أميركيّين أنّ “إسرائيل قصفت مواقع للجيش اللبناني 34 مرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، لافتة إلى أنّ “ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله أثار انتقادات من واشنطن”.

في الوقت نفسه، نقلت “واشنطن بوست” عن مسؤول أميركي قوله إنّ “حزب الله تهديد لإسرائيل ولها الحق بالدفاع عن نفسها”.