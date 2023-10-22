نتنياهو يحذر من ضربات بقوة "لا يمكن تخيلها" ودمار وخراب على لبنان

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد 22-10-2023) حزب الله من مغبة فتح جبهة حرب ثانية مع إسرائيل وقال إن ذلك من شأنه أن يدفع إسرائيل لتنفيذ ضربات مضادة بقوة “لا يمكن تخيلها” ويأتي بدمار و”خراب” على لبنان.

وفي نص رسمي لإفادة أدلى بها نتنياهو لكوماندوز من إسرائيل قرب الحدود مع لبنان قال أيضا “لا يمكن أن أقول لكم الآن ما إذا كان حزب الله سيقرر دخول الحرب بالكامل”.

وأضاف نتنياهو للقوات أن الحرب الدائرة حاليا هي بمثابة “التحرك أو موت” بالنسبة لإسرائيل.

في السياق، وسّعت إسرائيل عمليات إجلاء السكان من التجمعات الواقعة على جبهتها الشمالية مع لبنان (الأحد 22-10-2023) مع تصاعد الاشتباكات عبر الحدود مع حزب الله منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من أسبوعين.

وبعد تفعيل خطة في الأسبوع الماضي لنقل السكان من 28 قرية في المنطقة الحدودية ومن بلدة كريات شمونة القريبة مع توفير إقامة مؤقتة على نفقة الدولة، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها ستضيف 14 قرية إلى قائمة الإخلاء.

وزاد تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ أن شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما داميا على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري وردت القوات الإسرائيلية بشن ضربات جوية مكثفة على غزة.

وهذا هو أسوأ تصعيد للعنف على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.