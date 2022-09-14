نجاة عون صليبا: انتهاكات دستورية في الموازنة

غرّدت النائب نجاة عون صليبا عبر حسابها على “تويتر”: “انتهاكات دستورية في الموازنة التي وضعت للمناقشة في المجلس النيابي اليوم. بالتحديد لم يتقدم وزير المال بسياسة عامة واضحة كما نصت المادة 65. وخلافاً للمادة 87 لم يعرض وزير المال على المجلس حسابات الإدارات المالية النهائية لسنة 2021 ليوافق عليها قبل مناقشة موازنة سنة 2022.”

هذا وتبدأ اليوم جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة التي تنطلق في ساحة النجمة، وتستمر حتى يوم الجمعة، ولكن لن تشارك فيها كتلتا الكتائب والقوات اللبنانية، لمصادفتها مع ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل.

وتبدو المفارقة التي ستواكب جلسات مجلس النواب من اليوم ولثلاثة أيام ما لم يرجئ رئيس المجلس نبيه بري جلسة اليوم، في ان الرؤية الغالبة على هذه الجلسات تطبعها بطابع ملء الوقت السياسي الضائع ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية أي ان انتظار “التوافق” الذي يؤمن أكثرية الثلثين لاولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيطول بما يملي ملء زمن العد العكسي “بالتشريع أولا”.