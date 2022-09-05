نجاة عون صليبا تحسم الجدل: ليست مرشحة لرئاسة الجمهورية

أكدت النائبة نجاة عون صليبا أنها ليست مرشحة لرئاسة الجمهورية لأنها “تحترم إرادة الناس الذين انتخبوها كنائبة”، وقالت: “سأقوم بدوري على أكمل وجه”.

وأكدت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “تواصل تكتل نواب التغيير سيشمل القوى السياسية كافة للوصول الى مرحلة الأسماء التي تتوفر فيها المواصفات المحددة ضمن المبادرة، على ان تنطلق الخطوات العملية هذا الأسبوع”.

وأشارت الى أنهم على اتصال دائم مع اللبنانيين المقيمين في الخارج، لأن الهم الأساسي هو التشاور مع أكبر عدد من الناس لأخذ الموافقات على الرئيس الذي نريد.

وعن عدم تلبية دعوة القوات اللبنانية للتفاهم على الاستحقاق الرئاسي، قالت عون: “نحن على مسافة واحدة من الجميع وسنمد يدنا للفرقاء كافة”.